La circolazione è bloccata Paura in autostrada l’incidente poi esplosioni e fumo nero | chilometri di coda

Nella tarda mattinata di lunedì 9 marzo, sulla A4, un incidente ha coinvolto un mezzo pesante causando un incendio con esplosioni e una colonna di fumo nero visibile a distanza. La circolazione è stata immediatamente bloccata, creando lunghe code e disagi per gli automobilisti. La strada rimane chiusa mentre le squadre di emergenza operano sul luogo dell’incidente.

Momenti di allarme lungo la A4 nella tarda mattinata di lunedì 9 marzo. Intorno alle 11.20, un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante ha provocato un incendio con esplosioni e una visibile colonna di fumo nero, con ripercussioni immediate sulla viabilità. Le prime segnalazioni hanno riferito di boati e di un rogo improvviso in carreggiata. In breve tempo è scattato l'intervento dei soccorsi e la situazione ha richiesto misure di gestione dell'emergenza e del traffico. Luogo dell'incidente sulla A4. Successivamente è stato precisato che l'episodio si è verificato sulla A4 nel tratto Venezia-Trieste, tra i caselli di Meolo-Roncade e San Donà di Piave.

