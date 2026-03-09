Un camion carico di gas si è rovesciato sull'autostrada A4 nel tratto Venezia-Trieste, causando forti esplosioni e un'abbondante nuvola di fumo nero visibile a distanza. La scena ha provocato un blocco totale del traffico, con le autorità che sono intervenute per gestire la situazione e mettere in sicurezza l'area. Nessun dettaglio sulle cause dell'incidente è stato comunicato.

VENEZIA - Schianto in A4 nel tratto Venezia-Trieste dove un tir si è rovesciato e si sono sentite forti esplosioni a chilometri di distanza. Intorno alle 11.20 di oggi, lunedì 9 marzo, un grave incidente ha coinvolto un mezzo pesante nel tratto compreso tra i caselli di Meolo-Roncade e San Donà di Piave. La dinamica e il pericolo esplosione Secondo le prime ricostruzioni, un camion, pare carico di gas, si è improvvisamente rovesciato per cause ancora in corso di accertamento. L'impatto al suolo ha innescato una serie di forti esplosioni udite distintamente dai residenti delle zone limitrofe e dagli automobilisti in transito. Una densa colonna di fumo nero si è alzata dal luogo del sinistro ed è visibile a chilometri di distanza. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Camion carico di gas si rovescia sull'autostrada A4: sentite forti esplosioni, il fumo nero visibile a chilometri di distanza. Traffico in tilt

Articoli correlati

Leggi anche: Incidente sull'Autostrada A4 manda il traffico in tilt: coda di cinque chilometri

Si ribalta camion sull’Autosole, oltre 6 chilometri di coda fra Lodi e Milano. Autostrada chiusa e traffico in tiltLodi, 16 febbraio 2026 – Sull’Autostrada del Sole Milano-Bologna è stata riaperta solo intorno alle 11,30 circa una corsia lungo il tratto che era...

Una selezione di notizie su Camion carico

Temi più discussi: Camion carico di materiale esplodente scoperto nel porto di Ancona; Incidente sulla statale Naro-Camastra: scontro fra auto carica di operai albanesi e un camion, morto 24enne; Aumento benzina, gasolio, gas e costi di trasporto per la guerra in Iran; Incidente ad Argentera di Rivarolo Canavese: camion carico di sabbia finisce nel fosso, strada chiusa.

Arezzo, esplode camion carico di bombole: tragico bilancio di danni e feritiCamion carico di bombole esplode a Bibbiena: fiamme, panico e intervento dei soccorsi in via Michelangelo. notizie.it

Camion si ribalta ed esplode: almeno 9 morti in CileLa terribile sequenza di uno spaventoso incidente stradale avvenuto giovedì scorso a nord ovest di Santiago, in Cile, che ha causato almeno nove morti e oltre 10 feriti. Un camion cisterna si è ribalt ... msn.com

Era alla guida dell'auto scontratasi con un camion carico di frutta. La comunità albanese piange due giovani vite - facebook.com facebook

#Autista #camion muore schiacciato dal carico durante lo scarico nel 2021 a Cesano Maderno. Il Tribunale di Monza assolve i due imputati: non provato il nesso tra il carico effettuato in Francia e l’incidente mortale #trasporto #merce #strada x.com