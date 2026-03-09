La chiesa modenese piange don Angelo Sandri parroco dell' Appenino

Lutto in arcidiocesi per il sacerdote, scomparso all'età di 98 anni. Lo ricordano nella preghiera l'arcivescovo, il presbiterio diocesano e le comunità da lui servite È venuto a mancare all'età di 98 anni don Angelo Sandri. Lo ricordano nella preghiera monsignor Erio Castellucci, arcivescovo-abate di Modena-Nonantola, il presbiterio diocesano e le comunità da lui servite, unitamente ai suoi familiari. Nato il 12 novembre 1927, don Sandri è stato ordinato sacerdote il 24 giugno 1951, sotto l'episcopato di monsignor Cesare Boccoleri. Nello stesso anno è stato nominato cappellano di San Lazzaro, dove ha anche ricoperto l'incarico di economo spirituale.