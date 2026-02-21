Carta del docente il Tar chiude due capitoli | 13 precari ottengono il bonus per un’altra è necessario correggere la sentenza

Il Tar ha deciso di chiudere due casi riguardanti la Carta del docente, confermando che 13 insegnanti precari riceveranno il bonus di 500 euro, mentre per un’altra richiesta sarà necessario rivedere la sentenza. La sentenza si basa sul fatto che lo Stato aveva già riconosciuto il diritto ai pagamenti, ma le pratiche amministrative avevano provocato ritardi. La questione riguarda i tempi di erogazione e le procedure di pagamento del bonus. La decisione, quindi, chiarisce quale strada seguire per le richieste future.

I giudici avevano già dato ragione ai professori nel giudizio di ottemperanza, adesso chiude la vicenda dopo il pagamento del Ministero Bastava attendere, perché lo Stato avrebbe pagato, prima o poi. Si conclude così la vicenda del giudizio di ottemperanza richiesto dai professori precari ai quali la giustizia aveva riconosciuto il diritto al bonus docenti di 500 euro (per quattro anni di arretrati). Tredici insegnanti precari hanno ottenuto giustizia, ma solo dopo aver bussato due volte alla porta del giudice. Il Tar dell'Umbria ha dichiarato chiusa la vicenda di una docente che aveva dovuto ricorrere all'ottemperanza per vedersi riconoscere il bonus "Carta del docente" spettante per gli anni scolastici dal 2020 al 2024, dopo che il Ministero dell'istruzione aveva ignorato la sentenza favorevole del Tribunale di Perugia.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

