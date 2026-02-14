Palermo-Virtus Entella 3-0 le pagelle | Ranocchia segna e costruisce Pohjanpalo sempre devastante

Palermo ha battuto l’Entella 3-0 al Barbera, un risultato che rafforza la posizione dei rosanero in classifica. Ranocchia ha segnato e creato occasioni per i compagni, mentre Pohjanpalo si è distinto come giocatore sempre pronto a sferrare attacchi devastanti. La vittoria, arrivata con facilità, permette al Palermo di salire a quota 48 punti, raggiungendo il Monza che scenderà in campo domani.

Il numero dieci segna con una conclusione che mette in difficoltà Colombi: qualità in regia e giocate efficaci. Il bomber finlandese trova la sedicesima rete in campionato. Ottima prova anche per Palumbo e Le Douaron Un successo prezioso per la classifica: vittoria doveva essere e vittoria è stata. La squadra di Inzaghi batte 3-0 al Barbera l'Entella e sale ancora in classifica: raggiunta quota 48, stessi punti del Monza che giocherà domani. Settima vittoria interna consecutiva, prestazione che dà fiducia ai rosa per il prosieguo della stagione. Ranocchia ha diretto con qualità la manovra, aiutato da un Palumbo in grande giornata.