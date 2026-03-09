La capo di Gabinetto di Nordio Bartolozzi | La magistratura è un plotone d' esecuzione togliamocela di mezzo

Durante una trasmissione televisiva, un dirigente del Ministero della Giustizia ha affermato che la magistratura agisce come un

Polemiche per le parole di Giusi Bartolozzi, capo di Gabinetto del ministero della Giustizia, ospite del programma "Il Punto" dell'emittente siciliana Telecolor. Â«Il penale rovina la reputazione, uccide le famiglie. Ã? il penale che tocca la vita delle persone. Questa riforma centra? Assolutamente sÃ¬. Nel momento in cui la magistratura avrÃ riacquisito la credibilitÃ che merita - la gran parte dei magistrati lavora in silenzio, purtroppo ci sono gli altri che orientano ed Ã¨ di quelli che ci dobbiamo liberare - le aziende torneranno a investire, i giovani che vanno via ritornerannoÂ». Â«Votate sÃ¬ e ci togliamo di mezzo la magistratura, sono plotoni di esecuzioneÂ», ha affermato Bartolozzi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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