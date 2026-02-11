Difesa alla Wass di Livorno la produzione di siluri leggeri per l' Arabia Saudita | accordo da oltre 200 milioni di euro
La Wass di Livorno ha firmato un nuovo contratto da oltre 200 milioni di euro per la produzione di siluri leggeri destinati all’Arabia Saudita. È il secondo accordo importante in meno di due mesi: dopo quello con la Marina indiana, l’azienda ottiene un’altra commessa di peso, confermando la sua crescita nel settore. La produzione si concentrerà nello stabilimento di Livorno, rafforzando la presenza italiana nel settore della difesa sottomarina.
A poco più di un mese di distanza dall'accordo record firmato con la Marina indiana per la produzione di siluri pesanti, la Wass Subarine Systems sigla un nuovo contratto che supera i 200milioni di euro diventando così il più importante in 150anni di storia dell'azienda recentemente acquisita e.🔗 Leggi su Livornotoday.it
