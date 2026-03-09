Klaro | Andrea Mignanelli diventa presidente

Andrea Mignanelli, manager con oltre trent’anni di esperienza nel settore dei servizi per il credito, è stato nominato presidente di Klaro. La piattaforma, che utilizza l’intelligenza artificiale, aiuta le piccole imprese italiane ad accedere ai finanziamenti e a gestire meglio la liquidità. La nomina è stata annunciata ufficialmente dall’azienda.

Klaro: Andrea Mignanelli diventa presidenteAndrea Mignanelli, manager con una trentennale esperienza nei servizi per il credito, assume la presidenza di Klaro, la piattaforma che facilita l'accesso ai finanziamenti e migliora la gestione della ... adnkronos.com Andrea Mignanelli nuovo presidente di KlaroCon una trentennale esperienza nei servizi per il credito, Andrea Mignanelli vanta un'importante carriera nel settore. businesspeople.it