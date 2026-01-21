Addio a Valentino | l’omaggio oggi a Roma nella sua storica sede di Piazza Mignanelli

Oggi a Roma, nella storica sede di Piazza Mignanelli, si rende omaggio a Valentino Garavani, figura iconica della moda italiana. Questo luogo rappresenta un simbolo del suo legame duraturo con la città e la sua storia. La cerimonia segna un momento di riconoscimento e rispetto per il suo contributo al mondo della moda e alla cultura romana.

Tra i luoghi che raccontano meglio il legame profondo tra Valentino Garavani e Roma, Piazza Mignanelli occupa un posto speciale. Discreta ed elegante, ad angolo con Piazza di Spagna e ai piedi della scalinata che conduce a Trinità de’ Monti, questa piccola piazza è stata per decenni il cuore creativo e simbolico della maison Valentino. È qui, al civico 23, che sorge Palazzo Mignanelli, sede storica degli atelier e oggi della Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. Proprio questo indirizzo, PM23, è diventato in questi giorni un luogo di raccoglimento e memoria. Dopo la morte dello stilista, avvenuta a Roma, la città gli rende omaggio secondo indicazioni nette e ufficiali, senza fronzoli, come piaceva a lui.🔗 Leggi su Funweek.it

Valentino Garavani, icona della moda italiana, si è spento lasciando un'impronta indelebile nel settore.

