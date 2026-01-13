Andrea Montagnani nuovo presidente Fadoi

Andrea Montagnani è stato nominato nuovo presidente della Fadoi, la Federazione delle associazioni dei dirigenti ospedalieri internisti, per il triennio 2026-2028. La nomina rappresenta un momento di continuità e confronto nel settore sanitario, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo dei dirigenti internisti nelle strutture ospedaliere italiane. La sua elezione apre a nuove opportunità di dialogo e sviluppo professionale nel campo della medicina ospedaliera.

(Adnkronos) – Andrea Montagnani è il nuovo presidente nazionale della Fadoi, la Federazione delle associazioni dei dirigenti ospedalieri internisti; resterà in carica per il triennio 2026-2028. Montagnani è direttore della Uoc di Medicina interna dell'ospedale di Grosseto ed è un internista di riconosciuta esperienza clinica e scientifica. Già impegnato nei vertici della rete Fadoi, è .

