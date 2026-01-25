Kimi Antonelli tedoforo | la corsa con la torcia si trasforma in una gara di F1

Andrea Kimi Antonelli, giovane pilota bolognese e ufficiale del team Mercedes in Formula 1, ha partecipato come tedoforo alla staffetta della torcia olimpica. L'evento, che anticipa le Olimpiadi invernali di Milano Cortina, ha visto il suo passaggio trasformarsi in una corsa simbolica tra velocità e tradizione, unendo lo sport motoristico e il valore olimpico in un momento di condivisione e attesa.

Il bolognese Andrea Kimi Antonelli, pilota ufficiale del team Mercedes in Formula 1, è stato protagonista di una tappa del cammino della torcia olimpica in attesa del via delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Il diciannovenne, che a partire da lunedì sarà di nuovo in pista a Barcellona per i primi test pre-stagionali di Formula 1 di quella che sarà la sua seconda stagione nella massima serie, è stato ospite d'onore a Palmanova, in Friuli Venezia Giulia, dove ha portato la fiamma olimpica come tedoforo ufficiale dei Giochi: "Portare la torcia è una cosa importantissima perché rappresenta tutti i valori dello sport: il rispetto, l'energia" ha dichiarato il giovane pilota.

