Cuba annulla la fiera annuale del sigaro | cosa c’è dietro i blackout continui che stanno paralizzando l’isola

Cuba ha deciso di cancellare la fiera del sigaro prevista per quest’anno, a causa dei frequenti blackout che stanno causando problemi a tutta l’isola. Le mancanze di energia hanno reso impossibile organizzare l’evento, che richiede strutture adeguate e un ambiente stabile per i visitatori e i produttori. La mancanza di corrente ha già interrotto molte attività commerciali e messo in crisi le aziende del settore.

Cuba ha annunciato il rinvio della sua celebre fiera annuale dei sigari, un evento che richiama appassionati e distributori da tutto il mondo. La decisione, comunicata sabato da Habanos S.A., l'organizzatore della manifestazione e monopolio mondiale delle vendite di sigari cubani, è stata motivata dalla necessità di preservare l'elevato standard di qualità dell'evento. Ma dietro questa spiegazione ufficiale si nasconde una crisi energetica che sta paralizzando l'isola caraibica. La 26a edizione della fiera del sigaro avrebbe dovuto rappresentare un momento cruciale per l'economia cubana: l'anno scorso l'evento si era concluso con un'asta record in cui erano stati pagati 18 milioni di dollari per un lotto di sigari arrotolati a mano molto ambiti.