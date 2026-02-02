kate middleton rinuncia alla tata per il suo primogenito george i motivi dietro questa scelta

Kate Middleton ha deciso di non affidarsi più a una tata per il suo primogenito George. La duchessa vuole occuparsi personalmente dell’educazione del bambino, evitando l’aiuto di una tata esterna. La decisione sorprende, soprattutto considerando i ritmi stretti di Kate e le sue responsabilità pubbliche. Ora, la famiglia reale si prepara a gestire insieme questa nuova fase, più intima e familiare.

Secondo le recenti indiscrezioni pare che Kate Middleton abbia deciso di rinunciare alla tata per suo figlio George. Ecco quali motivazioni si nasconderebbero dietro a questa scelta. Nonostante gli impegni reali, Kate Middleton non rinuncia al suo ruolo di mamma e a trascorrere del tempo con i suoi figli. In modo particolare con George, che oggi ha 12 anni. Secondo quanto emerso, pare che la principessa abbia stabilito delle regole che riguardano il primogenito. Una su tutte di non impiegare la tata Maria Teresa Turrion Borrallo, recentemente insignita della Royal Victorian Medal nei New Year Honours in omaggio al servizio della Royal Family. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Kate Middleton ha deciso di non affidare più il figlio George a una tata.

Kate Middleton vuole tenere sotto controllo alcune parti della giornata di George.

