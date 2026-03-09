Kane torna a disposizione? Il Bayern Monaco scioglie i dubbi | l’attaccante convocato per il match contro l’Atalanta

Il Bayern Monaco ha confermato la convocazione di Harry Kane per la partita contro l’Atalanta a Bergamo. L’attaccante, che aveva saltato l’ultimo impegno di Bundesliga contro il Borussia Mönchengladbach a causa di un problema al polpaccio, è tornato disponibile e sarà in campo per la trasferta. La squadra tedesca si prepara a disputare la sfida europea con Kane tra i convocati.

