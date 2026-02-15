Kaja Kallas afferma che la Russia sta attraversando una crisi profonda, con l’economia in forte declino e il paese allo sbando. La presidente estone sottolinea come, dopo anni di scontri e la lunga guerra in Ucraina, la Russia abbia superato i danni del 2014, pagando un prezzo molto alto con oltre un milione di vittime. La situazione, secondo lei, evidenzia il crollo della sua posizione di potenza mondiale.

“La Russia non è una superpotenza. Dopo più di un decennio di conflitti, di cui quattro anni di guerra su vasta scala in Ucraina, è appena andata oltre i limiti del 2014, a un costo di 1,2 milioni di vittime”. Lo ha detto l’Alto rappresentante della politica estera dell’Unione europea Kaja Kallas alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza, spiegando che “oggi la Russia è allo sbando, la sua economia è a pezzi, è tagliata fuori dai mercati energetici europei e i suoi cittadini fuggono“. Per Kallas “la minaccia più grande ora è che Mosca possa ottenere più vantaggi al tavolo delle trattative di quanto abbia raggiunto sul campo di battaglia”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Kaja kallas: “Russia allo sbando, economia a pezzi”

Kaja Kallas ha criticato la Russia durante la conferenza di Monaco, affermando che la sua economia è in crisi a causa delle sanzioni occidentali.

Kallas ha dichiarato che la Russia non è una superpotenza perché la sua economia è in crisi e si sgretola.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.