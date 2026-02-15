Kaja kallas | Russia allo sbando economia a pezzi
Kaja Kallas afferma che la Russia sta attraversando una crisi profonda, con l’economia in forte declino e il paese allo sbando. La presidente estone sottolinea come, dopo anni di scontri e la lunga guerra in Ucraina, la Russia abbia superato i danni del 2014, pagando un prezzo molto alto con oltre un milione di vittime. La situazione, secondo lei, evidenzia il crollo della sua posizione di potenza mondiale.
“La Russia non è una superpotenza. Dopo più di un decennio di conflitti, di cui quattro anni di guerra su vasta scala in Ucraina, è appena andata oltre i limiti del 2014, a un costo di 1,2 milioni di vittime”. Lo ha detto l’Alto rappresentante della politica estera dell’Unione europea Kaja Kallas alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza, spiegando che “oggi la Russia è allo sbando, la sua economia è a pezzi, è tagliata fuori dai mercati energetici europei e i suoi cittadini fuggono“. Per Kallas “la minaccia più grande ora è che Mosca possa ottenere più vantaggi al tavolo delle trattative di quanto abbia raggiunto sul campo di battaglia”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Kaja Kallas e la bordata alla Russia: «Perché la sua economia è a pezzi». La risposta sulla «civiltà europea che rischia di sparire» e le critiche all’Ue
Kaja Kallas ha criticato la Russia durante la conferenza di Monaco, affermando che la sua economia è in crisi a causa delle sanzioni occidentali.
Kallas: “La Russia non è una superpotenza, la sua economia è a pezzi”
Kallas ha dichiarato che la Russia non è una superpotenza perché la sua economia è in crisi e si sgretola.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Kallas: Mosca deve essere costretta a fare concession reali; Ucraina, Kallas: la Russia finge di negoziare mentre cresce la pressione su Kyiv; Ue prepara piano di pace sostenibile per l’Ucraina; Kallas: La Russia non è superpotenza, la sua economia è in rovina.
Kallas: Russia non superpotenza ma economia in crisiKallas a Monaco: Russia non è superpotenza ma paese allo sbando con economia fragile. Priorità Ue allargamento contro imperialismo russo. Dichiarazioni al summit sicurezza ... ilmetropolitano.it
Kallas: La Russia non è superpotenza, la sua economia è in rovina(Adnkronos) – La Russia non è una superpotenza. Dopo più di un decennio di conflitti, di cui quattro anni di guerra su vasta scala in Ucraina, è appena andata oltre i limiti del 2014, a un costo di 1 ... msn.com
L'incontro annuale della Conferenza sulla sicurezza di Monaco ha messo a nudo visioni contrastanti dell'Occidente. Mentre Rubio ha chiesto all'Europa di contribuire a salvare la civiltà comune, Kaja Kallas ha suggerito che l'Europa non ha bisogno di essere facebook
"L'unica minaccia è che ottenga di più dai negoziati che dalla guerra", così Kaja Kallas, a Monaco, parlando della Russia. L'alto rappresentante Ue ha spiegato: "Non è una superpotenza", "l'economia è a pezzi, scollegata dai mercati energetici Ue", "i cittadi x.com