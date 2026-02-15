Kaja Kallas e la bordata alla Russia | Perché la sua economia è a pezzi La risposta sulla civiltà europea che rischia di sparire e le critiche all’Ue

Kaja Kallas ha criticato la Russia durante la conferenza di Monaco, affermando che la sua economia è in crisi a causa delle sanzioni occidentali. La prima ministra estone ha sottolineato come questa situazione metta in pericolo anche la stabilità dell’intera regione. Durante l’evento, Kallas ha anche lanciato un avvertimento sulla possibile perdita dei valori europei, mentre ha rivolto alcune critiche all’Unione Europea per non aver agito abbastanza rapidamente. La sua presenza alla conferenza ha attirato l’attenzione di molti osservatori.

e Kaja Kallas è tra le protagoniste della giornata conclusiva della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, insieme alla presidente della Bce Christine Lagarde. L’Alto rappresentante Ue ha dedicato buona parte del suo intervento alla Russia, invitando a una lettura lucida della situazione: «Non è una superpotenza. Dopo oltre un decennio di conflitti, inclusi quattro anni di guerra su vasta scala, la Russia ha avanzato di poco rispetto alle linee del 2014. Il costo? 1,2 milioni di vittime». Per Kallas, Mosca è oggi «distrutta, la sua economia è a pezzi, scollegata dai mercati energetici europei», e la vera minaccia è un’altra: «Ottenere più risultati al tavolo delle trattative di quanti ne abbia ottenuti sul campo di battaglia».🔗 Leggi su Open.online

