K-way Bucket Hat Collab Engineered Garments | Test Pratico

Nylon camo e coulisse: l'ingegneria dietro il design Engineered Garments. L'incontro tra K-Way e Engineered Garments non è una semplice collaborazione estetica, ma un esercizio di ingegneria applicata all'abbigliamento tecnico. Il materiale scelto per questo bucket hat è il nylon, una fibra sintetica che rappresenta lo standard industriale per la resistenza e la leggerezza. Nel contesto dello streetwear giapponese, il nylon non è solo un tessuto, ma un componente strutturale che garantisce impermeabilità senza sacrificare la traspirabilità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

