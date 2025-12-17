Yamamay e Guess | collab in arrivo e siamo già in hype
Yamamay e Guess uniscono le forze in una collaborazione esclusiva per le stagioni primavera-estate 2026 e autunno-inverno 2026-27. Una capsule co-branded che promette stile e innovazione, catturando l’attenzione di appassionati e trendsetter. La partnership segna un nuovo entusiasmante capitolo, generando già grande hype tra gli amanti della moda. Rimanete sintonizzati per scoprire tutte le novità di questa collaborazione imperdibile.
Una partnership per una capsule co-branded per la PE 2026 e, per l’AI 2026-27: è la nuova collab tra Yamamay e Guess. La capsule estiva verrà venduta esclusivamente negli store Yamamay e sull’e-commerce dei due brand. L’obiettivo di questa collab è celebrare la bellezza mediterranea dell’uno con l’expertise internazionale dell’altro brand, per creare un prodotto che conquisterà proprio tutti. Nasce la nuova collab di intimo tra Yamamay e Guess. Paul Marciano, co- fondatore e direttore creativo di Guess, Inc., ha dichiarato il suo entusiasmo per la notizia. “Siamo incredibilmente lieti di unirci a Yamamay, un brand che condivide la nostra passione per la qualità, l’innovazione e il design all’avanguardia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
