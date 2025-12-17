Yamamay e Guess uniscono le forze in una collaborazione esclusiva per le stagioni primavera-estate 2026 e autunno-inverno 2026-27. Una capsule co-branded che promette stile e innovazione, catturando l’attenzione di appassionati e trendsetter. La partnership segna un nuovo entusiasmante capitolo, generando già grande hype tra gli amanti della moda. Rimanete sintonizzati per scoprire tutte le novità di questa collaborazione imperdibile.

© Metropolitanmagazine.it - Yamamay e Guess: collab in arrivo (e siamo già in hype)

Una partnership per una capsule co-branded per la PE 2026 e, per l’AI 2026-27: è la nuova collab tra Yamamay e Guess. La capsule estiva verrà venduta esclusivamente negli store Yamamay e sull’e-commerce dei due brand. L’obiettivo di questa collab è celebrare la bellezza mediterranea dell’uno con l’expertise internazionale dell’altro brand, per creare un prodotto che conquisterà proprio tutti. Nasce la nuova collab di intimo tra Yamamay e Guess. Paul Marciano, co- fondatore e direttore creativo di Guess, Inc., ha dichiarato il suo entusiasmo per la notizia. “Siamo incredibilmente lieti di unirci a Yamamay, un brand che condivide la nostra passione per la qualità, l’innovazione e il design all’avanguardia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Leggi anche: Gli Stati Generali del turismo: "Siamo in una posizione centrale. Diventiamo un punto di arrivo"

Leggi anche: Sassuolo piegato. Dybala con dedica al figlio in arrivo: "Siamo in testa, ma è ancora lunga»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Yamamay e Guess uniscono le forze per una nuova proposta di underwear; Yamamay e Guess: scatta il co-branding per l’underwear; Yamamay e Guess: nuova partnership per il 2026; Partnership strategica: Yamamay e Guess nel 2026 uniscono le forze.

Yamamay e Guess: Collab in arrivo (e siamo già in hype) - L'articolo Yamamay e Guess: collab in arrivo (e siamo già in hype) proviene da Metropolitan Magazine. msn.com