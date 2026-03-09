K-Way Bucket Hat Camo | stile tecnico per ogni stagione

Il K-Way Bucket Hat Camo è un cappello con design tecnico, pensato per essere indossato in ogni stagione. La sua forma a secchiello e il motivo mimetico lo rendono un accessorio versatile e pratico. Il prodotto viene proposto con un avviso di trasparenza riguardo a link di affiliazione, che potrebbero generare una commissione senza costi aggiuntivi per chi acquista.

La scelta del nylon come materiale base per questo bucket hat non è casuale, ma risponde a una precisa filosofia di design tecnico che K-Way ha reso propria. Il tessuto leggero visibile nella foto suggerisce immediatamente una priorità data alla traspirabilità e alla facilità di trasporto, due fattori cruciali per un accessorio destinato all'uso quotidiano in ambienti urbani o naturalistici.