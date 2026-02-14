Columbia tecnologia progettata per affrontare ogni terreno in ogni stagione

Columbia ha lanciato una nuova linea di abbigliamento e calzature pensata per affrontare ogni tipo di terreno e stagione, anche in condizioni estreme. La scelta nasce dall’esigenza di offrire protezione e comfort durante le escursioni più impegnative, come le spedizioni invernali in montagna o le avventure in terreni accidentati. Tra i capi, spicca uno strato isolante che resiste alle temperature più rigide, mentre il baselayer tecnico aiuta a mantenere la pelle asciutta e fresca anche durante le attività intense. Le calzature, invece, sono state sviluppate con suole robuste e traspiranti, capaci di affront

Dallo strato isolante progettato per condizioni invernali severe, al baselayer tecnico che mantiene la pelle asciutta durante lo sforzo, fino alla calzatura sviluppata per affrontare terreni irregolari e imprevedibili, ogni prodotto combina tecnologie proprietarie e soluzioni testate sul campo. Tre prodotti distinti, un unico obiettivo: permetterti di muoverti con sicurezza, controllo e comfort ovunque ti porti l'outdoor. GIACCA GLACIER RIDGE™ DOWN Progettata per affrontare bufere di neve, discese in fresca e condizioni alpine variabili, la Glacier Ridge™ Down integra protezione impermeabile e isolamento termico avanzato in un unico sistema ad alte prestazioni.