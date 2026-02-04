La Juventus Women ha annunciato ufficialmente di aver risolto il contratto con Lysianne Proulx. La portiere canadese lascia quindi il club bianconero. La società ha comunicato la decisione senza entrare nei dettagli, ma la notizia conferma il cambio di formazione tra le corsie della squadra femminile.

Juventus Women, risoluzione del contratto con Lysianne Proulx. C’è l’annuncio anche ufficiale del club bianconero. La Juve registra un movimento in uscita per quanto riguarda la sua formazione femminile, ufficializzando l’addio di una componente della rosa. Termina infatti l’avventura di Lysianne Proulx all’ombra della Mole. È divenuta ufficiale la risoluzione consensuale del contratto che legava il portiere al club bianconero. ULTIMISSIME JUVE LIVE L’estremo difensore, approdata a Torino nell’agosto del 2024, saluta l’ambiente dopo aver difeso la porta della Juventus per 7 volte in gare ufficiali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Women, risoluzione del contratto con Lysianne Proulx. C’è l’annuncio ufficiale del club bianconero

