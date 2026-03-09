Juventus Women | Rosucci resta la regina

Martina Rosucci continuerà a vestire la maglia della Juventus Women almeno fino al 2027, con il club che ha annunciato il rinnovo del suo contratto. La capitana delle bianconere, figura chiave della squadra, ha deciso di restare nel club dove ha giocato per diversi anni. La società ha confermato ufficialmente la prosecuzione del rapporto con la calciatrice.

La Juventus Women blinda il suo cuore e la sua anima: Martina Rosucci, capitana storica delle bianconere, ha prolungato il proprio contratto con il club fino al 30 giugno 2027. L'annuncio, arrivato in un momento di pausa per le nazionali, rappresenta un segnale fortissimo di continuità e identità per la