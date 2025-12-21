di Mauro Munno Cesena Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per gli ottavi di Coppa Italia femminile. La Juventus Women di Max Canzi fa il suo esordio in Coppa Italia femminile in occasione dell’ultima partita del sul 2025. Le bianconere sfidano il Cesena, che milita in Serie B, nella cornice del Manuzzi. La gara secca è valida per gli ottavi di finale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cesena Juventus Women 1-6: sintesi e moviola. 75? Gol Rosucci – Fa tutto Beccari che lavora il pallone in area e poi con altruismo lo mette in mezzo per Rosucci che deve solo depositarlo in rete 63? Gol annullato a Moretti – Scavetto di Libran a premiare la compagna che supera Serafino col pallonetto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Cesena Juventus Women 1-6 LIVE VIDEO: Rosucci per il sesto

Leggi anche: Cesena Juventus Women 1-3 LIVE: il tris è di Krumbiegel – VIDEO

Leggi anche: Cesena Juventus Women 0-0 LIVE: si comincia al Manuzzi – VIDEO

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Un altro grande palcoscenico per gli ottavi di finale di domenica 21: Cesena-Juventus si giocherà al ‘Manuzzi’; Juventus Women, debutto in Coppa Italia a Cesena: orario, probabili formazioni e dove vederla; Juventus Women a Cesena: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia femminile; U20 | Juventus-Cesena | La partita.

Diretta Juventus, Women col Cesena: il risultato in tempo reale. Pareggia la Next Gen - Domenica a tinte bianconere: ultima del girone d'andata nel girone B di Serie C, esordio stagionale in Coppa Italia per la squadra di Canzi ... tuttosport.com