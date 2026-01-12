Juventus Women in trionfo passerella all’Allianz Stadium | Rosucci mostra la Supercoppa ai tifosi – VIDEO

Juventus Women celebrano il loro successo con una passerella all’Allianz Stadium, dove Rosucci ha mostrato la Supercoppa ai tifosi prima della partita contro la Cremonese. Un momento di condivisione che sottolinea l’importanza del team e il legame con il pubblico, in un’occasione di festa e riconoscimento per i risultati raggiunti.

Juventus Women in trionfo, passerella all'Allianz Stadium: Rosucci mostra la Supercoppa ai tifosi prima della partita con la Cremonese. La notte dell'Allianz Stadium non è stata dedicata esclusivamente alla sfida tra la squadra di Spalletti e la Cremonese. Pochi minuti prima del fischio d'inizio, il prato di Torino si è tinto di bianconero per celebrare un altro grande trionfo: la Juventus Women ha infatti sfilato davanti ai propri sostenitori per festeggiare la conquista della Supercoppa Italiana. La passerella trionfale. Le ragazze guidate da Massimiliano Canzi sono state accolte da un boato e da un calore straordinario da parte degli spettatori presenti sugli spalti.

Supercoupe d'Italie Féminine - 11 janvier 2026 Juventus Women - Roma : Cristiana Girelli, joueuse de la finale. #Juve #Juventus #FinoAllaFine #ForzaJuve #JuventusWomen #SupercoppaFemminile - facebook.com facebook

Il fischio finale e la gioia della Juventus Women Campionesse x.com

