Juventus Women Rosucci dopo il rinnovo | 10 anni con la Juve sono un qualcosa di inimmaginabile Abbiamo dato una storia a questa società

Martina Rosucci ha rinnovato il contratto con la Juventus Women, proseguendo una carriera che dura ormai dieci anni con la stessa squadra. Dopo aver firmato il nuovo accordo, l’atleta ha commentato il lungo percorso e il legame speciale con la società. La giocatrice ha inoltre sottolineato il ruolo che il club ha avuto nel plasmare la sua esperienza professionale.

Juventus Women, Martina Rosucci dopo il rinnovo del contratto ha rilasciato una lunga intervista. Vediamo che cosa ha detto. Martina Rosucci ha rinnovato il proprio contratto con la Juventus Women fino al 2027. La calciatrice, dopo la firma, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Di seguito un estratto della sua intervista. CALCIOMERCATO JUVE LIVE SUL RINNOVO – «10 anni con la Juve sono un qualcosa di inimmaginabile, quindi se penso a questi 10 anni e penso a me come persona, mi sento una persona della Juve. E quindi forse identità è la prima parola che mi viene in mente» EVOLUZIONE DELLA SQUADRA – «Se penso al primo giorno qua mi ricordo perfettamente il primo allenamento e abbiamo fatto un’evoluzione incredibile, siamo arrivati a giocarcela tra le prime 8 d’Europa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

