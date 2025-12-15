Cessione Juventus Zoff sta con Elkann | Non ho mai ritenuto si potesse concretizzare La Juve non è solo una società di calcio ma qualcosa in più Il legame con la dinastia è saldo

Dino Zoff esprime il suo sostegno a John Elkann e alla famiglia Agnelli in merito alla presunta offerta di Tether per l'acquisto della Juventus, sottolineando il legame profondo tra il club e la dinastia. L'ex portiere e icona bianconera ribadisce che la Juventus rappresenta molto più di una semplice società calcistica.

© Calcionews24.com - Cessione Juventus, Zoff sta con Elkann: «Non ho mai ritenuto si potesse concretizzare. La Juve non è solo una società di calcio, ma qualcosa in più. Il legame con la dinastia è saldo» Cessione Juventus, Zoff sta con Elkann: le parole dell'ex portiere bianconero sulle voci riguardanti l'offerta presentata da Tether per l'acquisizione del club Intervistato da Libero, Dino Zoff, ex portiere, capitano e allenatore della Juventus, ha detto la sua sulla decisione di John Elkann e di Exor di respingere l'offerta presentata da Tether per l'acquisizione del . Calcionews24.com

Zoff: "Elkann non cederà mai la Juve. Il club per la famiglia Agnelli è stato anche più importante della Fiat" - Intervistato da "Libero", Dino Zoff, ex portiere ed allenatore della Juventus, si sofferma sulle vicende degli ultimi giorni, con Tether che ha tentato l'acquisto di tutte le ... tuttojuve.com

