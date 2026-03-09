Juventus Ibrahimovic Del Piero era il mio idolo

Prima della partita tra Milan e Inter, Zlatan Ibrahimovic ha commentato il suo rapporto con Alessandro Del Piero, dichiarando che l’ex giocatore della Juventus era il suo idolo. L’attaccante svedese ha ricordato pubblicamente l’ammirazione nei confronti di Del Piero, senza approfondire altri dettagli sulla loro relazione o sulla carriera. La dichiarazione è stata fatta in un contesto di confronto tra due grandi club italiani.

Zlatan Ibrahimovic, intervenuto prima del fischio d’inizio di Milan Inter, ha parlato del rapporto con Alessandro Del Piero. Ibrahimovic: “Del Piero mi lasciò a bocca aperta. Lui dopo Maradona. Alla Juventus gli dissi che lo amavo, era il mio idolo.” “Sono arrivato alla Juventus quando nel calcio c’erano i numero L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

