Ibrahimovic ha dichiarato che, al suo arrivo alla Juventus, Del Piero era il suo idolo e considerato una leggenda del calcio. La frase è stata pronunciata in un'intervista, in cui ha ricordato il rispetto e l'ammirazione che nutriva per l'ex giocatore bianconero. La sua opinione su Del Piero è stata condivisa pubblicamente.

© Juventusnews24.com - Ibrahimovic su Del Piero: «Quando sono arrivato alla Juve era il mio idolo, una leggenda»

