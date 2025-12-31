Modric | Il paragone con Pirlo mi onora Ma il mio idolo Boban a parte era Totti

Luka Modric, centrocampista del Milan e protagonista di lunga carriera, ha commentato il paragone con Andrea Pirlo, storica bandiera rossonera. Pur riconoscendo il valore del confronto, Modric ha ricordato che il suo idolo, oltre a Boban, era Francesco Totti. Queste dichiarazioni offrono uno sguardo sulla sua formazione e sulle sue influenze, evidenziando l’importanza delle figure che hanno segnato la sua crescita nel calcio.

Luka Modric, fuoriclasse del Milan di Massimiliano Allegri, è stato spesso paragonato all'ex rossonero Andrea Pirlo, colonna del Diavolo per dieci stagioni dal 2001 al 2011, nel corso della sua carriera. Il suo commento sulla similitudine tra i due.

