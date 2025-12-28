Chi è Lamine Ba il talento 12enne della Juventus diventato virale dopo il video dei suoi numeri

Lamine Ba, classe 2013, è un giovane talento della Juventus che ha attirato l’attenzione grazie a un video in cui mostra le sue abilità e i numeri sorprendenti. Dotato di una fisicità notevole per la sua età, sfrutta le sue qualità per segnare numerosi gol, dimostrando una maturità e un talento che lo distinguono tra i coetanei.

Chi è Lamine Ba, attaccante della Juventus diventato virale sui social - Chi è Lamine Ba, attaccante classe 2013 della Juventus: perché è diventato virale sui social dopo una giocata spettacolare condivisa da La Liga al torneo La Liga Futures. msn.com

