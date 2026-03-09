Juvecaserta battuta in trasferta | vince Umana San Giobbe Chiusi per 83-81

La Paperdi Juvecaserta 2021 è stata sconfitta in trasferta dall'Umana San Giobbe Chiusi con il punteggio di 83-81. La gara è stata molto combattuta, con i bianconeri che hanno avuto un inizio difficile ma sono riusciti a recuperare nel corso del match. Nei minuti finali, la partita si è decisa negli ultimi possessi.

I casertani hanno dovuto fare a meno di Sperduto e fare i conti con le non perfette condizioni di Vecerina, infortunatosi I casertani hanno dovuto fare a meno di Sperduto e fare i conti con le non perfette condizioni di Vecerina, infortunatosi nel corso dell’allenamento della vigilia. A ciò si aggiunge il fatto di non aver potuto contare per lunghi tratti della gara su Radunic, gravato di 4 falli dopo 9’30” del secondo quarto sul punteggio di 39-39; sorte subita, poi, anche da capitan D’Argenzio, sanzionato di fallo tecnico per proteste a 6’05 dalla fine (72-72), dopo una serie di contatti subiti e non rilevati. La formazione toscana parte con grande intensità e trova subito continuità offensiva, chiudendo il primo quarto avanti 27-14. 🔗 Leggi su Casertanews.it Articoli correlati Leggi anche: Basket Serie B. Umana San Giobbe ko amaro. Seconda metà di gara da scordare Leggi anche: In caMPO A NOCERA INFERIORE. Umana San Giobbe cerca il riscatto, Zanco: "Ora una vittoria per ripartire» Approfondimenti e contenuti su Juvecaserta battuta in trasferta vince... La Juvecaserta impegnata a Chiusi dopo una pausa di due settimaneDopo due settimane di sosta torna in campo la Paperdi JuveCaserta 2021, impegnata in trasferta domani, domenica, alle 18:00 sul campo dell’Umana San Giobbe Chiusi nella gara valida per il trentunesimo ... casertanews.it Serie B - La Juvecaserta 2021 esce sconfitta dal parquet della San Giobbe ChiusiLa Paperdi Juvecaserta 2021 esce sconfitta dal parquet dell'Umana San Giobbe Chiusi con il punteggio di 83-81, al termine di una gara combattuta nella quale i bianconeri pagano un avvio ... pianetabasket.com