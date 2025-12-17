In caMPO A NOCERA INFERIORE Umana San Giobbe cerca il riscatto Zanco | Ora una vittoria per ripartire
L’Umana San Giobbe Chiusi affronta una trasferta cruciale a Nocera Inferiore, con l’obiettivo di ottenere una vittoria fondamentale per rilanciarsi nella stagione. La partita, in programma alle 20, rappresenta un momento decisivo per il team, che cerca di riscattare le recenti difficoltà e di riprendere il cammino verso gli obiettivi stagionali.
Non un’ultima spiaggia, ma quasi. Trasferta ad alto coefficiente di tensione per l’Umana San Giobbe Chiusi che, alle 20.30, è di scena al PalaCoscioni di Nocera Inferiore per sfidare i padroni di casa nell’ultimo turno infrasettimanale del 2025. Dopo le sconfitte con Pielle e Fabriano e il comunicato del presidente Giuseppe Trettel, che ha invocato il "momento di reagire" per la squadra chiusina, la trasferta in Campania rappresenta un match da non fallire. "Dobbiamo andare a Nocera consapevoli di voler fare un ulteriore passo in avanti – ha parlato così il coach dei Bulls, Nicolas Zanco, presentando la partita –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Calcio Serie C. La Pianese cerca subito il riscatto. Domani la trasferta sul campo del Perugia
Leggi anche: Basket Serie B Nazionale. San Giobbe, l’attesa è finita! Trasferta a casa Piombino. Coach Zanco: "Non vediamo l’ora di scendere in campo»
I 5 LICEI ITALIANI PIÙ DIFFICILI
In caMPO A NOCERA INFERIORE. Umana San Giobbe cerca il riscatto, Zanco: "Ora una vittoria per ripartire» - Trasferta ad alto coefficiente di tensione per l’Umana San Giobbe Chiusi che, alle 20. sport.quotidiano.net
Nocera Inferiore, rubato il motore della piscina del campo estivo: «Atto meschino» - Risveglio amaro e triste per i bambini del campo estivo presso il parco giochi del quartiere Piedimonte, a Nocera Inferiore. ilmattino.it
Gualdo News. . Con l’inaugurazione del nuovo campo sportivo multidisciplinare in erba sintetica, Nocera Umbra compie un passo importante sul fronte dell’impiantistica sportiva. L'intervento, da oltre 700mila euro, è stato reso possibile grazie alla partecipazio - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.