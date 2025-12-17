In caMPO A NOCERA INFERIORE Umana San Giobbe cerca il riscatto Zanco | Ora una vittoria per ripartire

L’Umana San Giobbe Chiusi affronta una trasferta cruciale a Nocera Inferiore, con l’obiettivo di ottenere una vittoria fondamentale per rilanciarsi nella stagione. La partita, in programma alle 20, rappresenta un momento decisivo per il team, che cerca di riscattare le recenti difficoltà e di riprendere il cammino verso gli obiettivi stagionali.

Non un’ultima spiaggia, ma quasi. Trasferta ad alto coefficiente di tensione per l’Umana San Giobbe Chiusi che, alle 20.30, è di scena al PalaCoscioni di Nocera Inferiore per sfidare i padroni di casa nell’ultimo turno infrasettimanale del 2025. Dopo le sconfitte con Pielle e Fabriano e il comunicato del presidente Giuseppe Trettel, che ha invocato il "momento di reagire" per la squadra chiusina, la trasferta in Campania rappresenta un match da non fallire. "Dobbiamo andare a Nocera consapevoli di voler fare un ulteriore passo in avanti – ha parlato così il coach dei Bulls, Nicolas Zanco, presentando la partita –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

