Una partita combattuta tra Umana San Giobbe e Fabriano, conclusa con un risultato di 73-78 a favore degli ospiti. La seconda metà di gara ha riservato ai padroni di casa una prestazione sottotono, che ha compromesso il risultato finale. La sfida ha visto protagonisti diversi giocatori da entrambe le squadre, con un risultato incerto fino all'ultimo minuto.

© Sport.quotidiano.net - Basket Serie B. Umana San Giobbe ko amaro. Seconda metà di gara da scordare UMANA S. GIOBBE 73 FABRIANO 78 UMANA CHIUSI: Stievano, Balducci, Natale 14, Bertocco 11, Lorenzetti 5, Candotto, Gravaghi 10, Raffaelli 9, Petrucci 11, Rasio 6, Minoli 7. Allenatore Zanco. FABRIANO: Romondia 18, Dri 8, Beyrne 2, Vavoli 2, Beltrami, Silke-Zunda 19, Ponziani 13, Wojciechowski 13, Abega 3, Redini. Allenatore Nunzi. Arbitri: Di Luzio, Martinelli, Quadrelli. Parziali: 19-14, 38-26, 58-54. CHIUSI - Ko interno pesante per l’ Umana San Giobbe battuta all’ Estra Forum di Chiusi da Fabriano per 78-73. Eppure era stata la squadra di coach Zanco a partire meglio a inizio gara, sprintando fino al +9 in nemmeno metà del primo quarto. Sport.quotidiano.net LNP Serie B MVP 1° giornata - Nicolò Ianuale Serie B – Chiusi si scioglie e Fabriano passa - 24) San Giobbe: Stievano, Balducci, Natale 14, Bertocco 11, Lorenzetti 5, ... basketinside.com

