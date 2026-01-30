Fumata bianconera per lo scambio | saluta la Juve ecco Holm per Spalletti | CM

La Juventus si avvicina a un nuovo acquisto in difesa. Dopo aver salutato Holm, che lascia il Bologna, il club bianco-nero sta per ufficializzare il trasferimento di un laterale svedese. Spalletti aspetta ancora un centravanti, ma nel frattempo si lavora per rafforzare la difesa in questa sessione di mercato di gennaio.

In attesa del possibile rinforzo in attacco, la Juventus sta completando l'arrivo del laterale svedese in forza al Bologna Per il momento non arriva il centravanti tanto desiderato da Luciano Spalletti, ma la Juventus sta per chiudere per un nuovo laterale in questo mercato di gennaio. La Juventus ha messo nel mirino Holm (Ansa Foto) – calciomercato.it Scatto decisivo dei bianconeri per Emil Holm, con la 'Vecchia Signora' che ha virato sullo svedese viste le difficoltà per trovare un accordo per Mingueza con il Celta Vigo. L'ex Spezia – come raccolto da Calciomercato.it – è a un passo dalla Juve, in uno scambio di prestiti con Joao Mario nella trattativa col Bologna.

© Calciomercato.it - Fumata bianco(nera) per lo scambio: saluta la Juve, ecco Holm per Spalletti | CM

La Juventus punta Holm e sta facendo passi avanti per portarlo in bianconero.

