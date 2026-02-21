Futuro Solet spunta la Roma per l’estate | CM

Oumar Solet ha attirato l’attenzione della Roma durante le trattative di mercato estivo. La causa di questo interesse deriva dalle sue prestazioni eccellenti come difensore dell’Udinese, dove si distingue anche come rigorista. La società giallorossa cerca un rinforzo per la linea difensiva e ha messo gli occhi sul giovane francese. La trattativa tra le parti prosegue con l’obiettivo di definire i dettagli prima dell’apertura del mercato.

Oumar Solet è uno dei migliori difensori del campionato italiano per rendimento con il centrale dell'Udinese che è diventato anche un rigorista della squadra friulana. Solet, possibile trasferimento alla Roma (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, il futuro del difensore dell'Udinese potrebbe essere alla Roma. I giallorossi avrebbero messo nel mirino il centrale della formazione di Runjaic nel caso in cui in estate dovessero salutare Evan Ndicka. Il centrale della nazionale ivoriana potrebbe essere ceduto per andare a registrare un'importante plusvalenza e mettersi in regola con i paletti imposti dal Fair Play finanziario.