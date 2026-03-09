Pubblico e critica premiano la nuova fatica Pixar che apre con 88 milioni globali, fiacco il debutto del controverso horror di Maggie Gyllenhaal. La crisi per Pixar sembra alle spalle. Lo studio di proprietà di Disney celebra il felice debutto della sua ultima fatica, Jumpers - Un salto tra gli animali, primo al box office italiano e americano. La pellicola animata ha ottenuto il maggior incasso in quasi un decennio mentre lo stesso non può dirsi per La Sposa! che, nonostante il battage pubblicitario e le controversie, non sembra aver colpito il pubblico. Pixar ha ben di che festeggiare con Jumpers, primo negli USA con 46 milioni di incasso da 4. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Jumpers primo in Italia e USA, sollievo per Pixar, debutto flop de La Sposa!

Articoli correlati

Box Office USA: Pixar domina con Jumpers, debutto da record per un originale. Disastro per La Sposa!Secondo i dati riportati da The Hollywood Reporter, Jumpers – Un Salto tra gli Animali (Hoppers in originale) è proiettato verso un debutto da 40...

Box Office USA: Jumpers riporta la Pixar in vetta, debutto shock per La Sposa!Jumpers – Un salto tra gli animali (titolo originale Hoppers) ha conquistato il primo posto con un debutto domestico di 46 milioni di dollari,...

Approfondimenti e contenuti su Jumpers primo

Temi più discussi: Jumpers e Un bel giorno appaiati al vertice – Il box office del fine settimana 5-8 marzo; Un bel giorno è ancora primo al boxoffice, seguito a breve distanza da Jumpers; Jumpers, il nuovo film di Disney Pixar tra castori ed ecologia; I castori di Jumpers conquistano il box office Usa, delude La Sposa.

Jumpers primo in Italia e USA, sollievo per Pixar, debutto flop de La Sposa!Pubblico e critica premiano la nuova fatica Pixar che apre con 88 milioni globali, fiacco il debutto del controverso horror di Maggie Gyllenhaal. movieplayer.it

Pixar svela i piani per i prossimi 10 anni: sequel storici, nuovi film originali e il primo musicalPixar svela i piani per il futuro: nuovi film originali e sequel attesissimi di film storici nella roadmap dei prossimi anni. drcommodore.it

Jumpers – Un salto tra gli animali debutta al primo posto al box office italiano, con 1.643.945 euro, seguito dalla commedia Un bel giorno di Fabio De Luigi, con 1.637.533 euro e un totale di 1.660.233 euro comprese le anteprime. Chiude il podio Scream 7 co - facebook.com facebook