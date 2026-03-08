Box Office USA | Jumpers riporta la Pixar in vetta debutto shock per La Sposa!

Nel fine settimana del Box Office negli Stati Uniti, il film della Pixar ha riconquistato la vetta delle classifiche grazie a un incasso di 46 milioni di dollari nel suo debutto. Il titolo, conosciuto come Jumpers – Un salto tra gli animali, ha totalizzato 88 milioni di dollari a livello globale. Nel frattempo, La Sposa ha registrato un debutto sorprendente, attirando l'attenzione degli spettatori.

Jumpers – Un salto tra gli animali (titolo originale Hoppers) ha conquistato il primo posto con un debutto domestico di 46 milioni di dollari, raggiungendo gli 88 milioni a livello globale. Secondo i dati raccolti dal the Hollywood Reporter si tratta del miglior lancio per un film d'animazione originale dello studio dai tempi di Coco (2017), un segnale vitale dopo le difficoltà riscontrate dal brand negli ultimi anni post-pandemia. Il successo di Jumpers non è solo economico ma anche di critica e pubblico, con un rarissimo 94% di recensioni positive su Rotten Tomatoes e un CinemaScore di grado "A".