Jerry Calà ricorda la psicoterapeuta Maria Rita Parsi | Mi ha veramente risolto la vita

Jerry Calà ricorda con affetto Maria Rita Parsi, la psicoterapeuta che gli ha cambiato la vita. L’attore racconta di aver iniziato il percorso negli anni Ottanta, quando rivolgersi a uno psicologo era ancora considerato un tabù. Oggi, Calà rivela che quell’esperienza gli ha dato una svolta importante, aiutandolo a superare momenti difficili e a ritrovare equilibrio.

«Sono andato in analisi da lei in un periodo in cui ne sentivo il bisogno», ha spiegato al Corriere della Sera. Nonostante stesse vivendo il momento di massimo successo della carriera, l’attore attraversava un disagio interiore che non riusciva a decifrare: «Ricordo che le persone a cui l’avevo detto mi dicevano: “Ma cosa fai”. Era uno dei momenti di mio massimo successo, però stavo male con me stesso. Non riuscivo a capire perché: avrei dovuto essere strafelice e non lo ero. Maria Rita mi ha veramente risolto la vita, gliene sarò grato per sempre». Maria Rita Parsi aveva un approccio attivo e dialogante. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

È scomparsa ieri Maria Rita Parsi, la psicologa e psicoterapeuta di 78 anni

Jerry Calà si emoziona ricordando Maria Rita Parsi, scomparsa il 2 febbraio a 78 anni.

