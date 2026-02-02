È scomparsa ieri Maria Rita Parsi, la psicologa e psicoterapeuta di 78 anni che molti ricordano per il suo lavoro empatico e diretto. Jerry Calà, tra i tanti che hanno avuto modo di conoscerla, le dedica parole di gratitudine: “Mi ha risolto la vita” dice l’attore, ricordando il suo metodo che lo ha aiutato a superare momenti difficili. La notizia della sua morte ha colpito chi l’aveva incontrata e ascoltata nel suo percorso di aiuto e supporto.

Jerry Calà ricorda Maria Rita Parsi, psicoterapeuta scomparsa a 78 anni, come colei che “gli ha risolto la vita” negli anni ’80. Nota soprattutto come voce autorevole nella tutela dei diritti dei bambini, dal racconto dell’attore emerge il ruolo importante rivestito da Parsi e il loro rapporto divenuto, col tempo, un’importante amicizia. Il ricordo di Jerry Calà La recente scomparsa di Maria Rita Parsi ha suscitato grande commozione in Italia. Morta a 78 anni a Roma lunedì 2 febbraio, la psicologa ha dedicato la sua vita professionale alla difesa dei diritti dei bambini e degli adolescenti. In una recente intervista, l’attore Jerry Calà, 74 anni, ha raccontato il suo rapporto personale e professionale con la psicoterapeuta, descritta come la persona che “gli ha risolto la vita” durante un momento di profonda difficoltà interiore, in un’epoca in cui la salute mentale era ancora un tabù. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morta Maria Rita Parsi, Jerry Calà ricorda la psicologa che "ha risolto la vita" all'attore con la terapia

Approfondimenti su Maria Rita Parsi

Jerry Calà si emoziona ricordando Maria Rita Parsi, scomparsa il 2 febbraio a 78 anni.

È morta a 78 anni Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta molto conosciuta a livello internazionale.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Maria Rita Parsi

Argomenti discussi: Addio alla psicologa Maria Rita Parsi, scrittrice e voce storica dei diritti dei minori; E’ morta Maria Rita Parsi, voce dei diritti dei bambini; Luca Napolano, morto a 36 anni il fratello di un ex concorrente di Amici: era il nipote del vicesindaco di Calvizzano; Maturità, ecco alcune materie: allo scritto latino al Classico, matematica allo Scientifico.

È morta Maria Rita Parsi, psicoterapeuta e sostenitrice dei diritti dell’infanzia: aveva 78 anniSi è spenta Maria Rita Parsi, figura di riferimento della psicologia italiana e voce instancabile nella difesa dei più piccoli. La psicoterapeuta, autrice di oltre cento pubblicazioni e volto noto ... fanpage.it

È morta Maria Rita Parsi, la psicologa che si fece voce dei diritti dei bambiniÈ morta a 78 anni Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta di fama internazionale, punto di riferimento in Italia e all'estero per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza. La sua vita è stata u ... msn.com

È morta Maria Rita Parsi, la psicologa che ha dedicato la vita ai bambini - facebook.com facebook

È morta la psicoterapeuta Maria Rita Parsi. Il cordoglio dei frati di S. Giovanni Rotondo: «Fervente devota di San Pio» - News x.com