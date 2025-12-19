Dall’abbinamento con blazer e cintura a quello con il completo maschile dal connubio con il cappotto teddy a quello con la gonna preziosa
L'inverno si veste di comfort e stile grazie al maglione a collo alto, un must-have che si abbina con blazer, gonne o cappotti teddy. Più di un semplice capo, è una coccola calda e avvolgente, perfetta per affrontare le giornate più fredde con eleganza. Un alleato versatile che conquista per la sua praticità e il suo fascino senza tempo.
Non esiste inverno senza un bel maglione a collo alto. Perché più che un mero capo d’abbigliamento si tratta di una vera coccola soffice e calda quando fa freddo. Studiare quindi tante formule outfit con dolcevita da giocare in questi mesi diventa fondamentale per coniugare praticità e stile. Lo street style corre in nostro aiuto con tantissime idee a tema. Dando la dimostrazione di quanto il dolcevita sia un item perfetto da sfoggiare dal mattino alla sera, in occasioni e contesti diversi. Ogni volta aggiungendo qualcosa in più all’outfit. Grazie a stratificazioni ben studiate e contrasti d’effetto. 🔗 Leggi su Amica.it
