Dall’abbinamento con blazer e cintura a quello con il completo maschile dal connubio con il cappotto teddy a quello con la gonna preziosa

L'inverno si veste di comfort e stile grazie al maglione a collo alto, un must-have che si abbina con blazer, gonne o cappotti teddy. Più di un semplice capo, è una coccola calda e avvolgente, perfetta per affrontare le giornate più fredde con eleganza. Un alleato versatile che conquista per la sua praticità e il suo fascino senza tempo.

