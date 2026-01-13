Una giornata dedicata alla fisarmonica da Proxima Music

Proxima Music invita alla giornata dedicata alla fisarmonica, un’occasione per apprezzare questo strumento e approfondirne la conoscenza. L’evento si terrà ad Arezzo sabato 17 gennaio, a partire dalle 15. Un momento di incontro e confronto per appassionati e curiosi, in un’atmosfera semplice e informativa.

Arezzo, 13 gennaio 2026 – . L'appuntamento è fissato per sabato 17 gennaio quando, a partire dalle 15.00, la scuola di musica cittadina ospiterà un ciclo di lezioni gratuite dedicate alla scoperta e all'approfondimento di uno strumento versatile ed espressivo, capace di attraversare generi ed epoche diverse che spaziano dalla tradizione popolare alle sonorità più moderne. Gli incontri saranno tenuti dal maestro Gian Luca Stocchi nella sede di Proxima Music in via Severi con l'obiettivo di far vivere un primo approccio alla fisarmonica a bambini, ragazzi e adulti, favorendo un'esperienza diretta capace di unisce ascolto, pratica e conoscenza delle caratteristiche tecniche.

