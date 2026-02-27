Jazz alla Sala Laudamo | in concerto Michele Bozza e Max Gallo Quartet

Il 5 marzo alle 21 si tiene alla Sala Laudamo un concerto della rassegna jazz con Michele Bozza e Max Gallo Quartet. Il chitarrista torinese Max Gallo e il sassofonista milanese Michele Bozza sono i protagonisti della serata, accompagnati dal pianista Gaetano Rubulotta e dal contrabbassista Salvo Pagnotta. L’evento vede la partecipazione di cinque musicisti impegnati in un'esibizione dal vivo.

Nuovo imperdibile appuntamento con la Rassegna jazz alla Sala Laudamo. Il 5 marzo alle ore 21 ci saranno due protagonisti del jazz italiano: il chitarrista torinese Max Gallo e il sassofonista milanese Michele Bozza, insieme al pianista Gaetano Rubulotta, al contrabbassista Salvo Pagnotta e al batterista Calogero Maralli. "Max Gallo, diplomato in Arrangiamento e Composizione per Big Band, ha collaborato con nomi di spicco del jazz internazionale come John Riley, Scott Hamilton, Byron Landham, Hector Costita, Riccardo Zegna, Attilio Zanchi, Carlo Atti, Guido Manusardi, Ellade Bandini e molti altri. È stato resident band a Umbria Jazz per due edizioni con il suo quartetto e ha calcato i palchi di importanti festival italiani e internazionali.

