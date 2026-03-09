Jasmine Paolini si sta distinguendo sul cemento di Indian Wells, dove partecipa al torneo WTA 1000. La tennista italiana ha dichiarato di impegnarsi a mantenere alte prestazioni, anche se il risultato finale non rappresenta l’obiettivo principale. La sua presenza in questa fase del torneo mostra un impegno costante, mentre si confronta con un circuito competitivo di alto livello.

È una Jasmine Paolini diversa quella che stiamo apprezzando sul cemento americano in occasione del WTA 1000 di Indian Wells. Dopo un inizio di stagione faticoso, la toscana sta rimettendo a posto tutti i tasselli del suo tennis e la vittoria contro Ajla Tomljanovic lo conferma pienamente. L’italiana ha battuto l’australiana con lo score di 7-5 5-7 6-1 ed ha strappato il pass per gli ottavi di finale del torneo californiano, dove affronterà Talia Gibson. L’azzurra sembra pian piano star ritrovando la migliore condizione e con il ritiro di Coco Gauff il suo tabellone vede ora aprirsi una strada non complicata verso la semifinale. Al termine delle oltre due ore di match, la nativa di Castelnuovo di Garfagnana ha analizzato ai microfoni di Tennis Channel la sua performance: “ Ho dato fondo a delle energie extra che avevo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jasmine Paolini: “Rimanere ad alti livelli non è facile, cerco di ripetermi che il risultato non conta”

