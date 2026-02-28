Jasmine Paolini che carattere! Reagisce ad un 6-0 rimonta Boulter ed approda in semifinale a Merida

Jasmine Paolini ha affrontato la partita contro Katie Boulter, che aveva vinto il primo set 6-0, e ha reagito rimontando fino a conquistare la semifinale a Merida. La tennista italiana ha dimostrato una grande capacità di reazione, riuscendo a recuperare nel secondo e nel terzo set, portandosi a casa il passaggio del turno dopo aver superato la britannica.

La capacità di resettare. Jasmine Paolini ha messo in mostra questa qualità nella sfida contro la britannica Katie Boulter (n. 69 del ranking), nei quarti di finale del WTA 500 di Merida. Sul cemento messicano, l'azzurra (n. 7 del mondo) si è imposta con il punteggio di 0-6 6-3 6-3 in 1 ora e 55 minuti di partita. Dopo un primo set molto negativo, la toscana ha trovato il modo di cambiare l'inerzia dell'incontro e far valere il suo tennis aggressivo. La britannica non è riuscita a tenere testa alla giocatrice italiana e il risultato è stato una logica conseguenza. In semifinale, Paolini affronterà la spagnola Cristina Bucsa (n. 63 WTA), a segno contro la turca Zeynep Sonmez (n.