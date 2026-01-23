Jasmine Paolini siferma al terzo turno degli Australian Open 2026, battuta da Iva Jovic. La tennista toscana, attualmente tra le prime otto del ranking, potrebbe mantenere questa posizione anche dopo il torneo, anche se tre concorrenti sono in corsa per superarla. La sua performance all’Australian Open rappresenta un risultato positivo, ma la strada verso le prime posizioni resta aperta.

Jasmine Paolini ha concluso al terzo turno la propria avventura agli Australian Open 2026: il cammino della tennista toscana nel primo Slam della stagione si è interrotto al cospetto della promettente statunitense Iva Jovic, capace di imporsi con il punteggio di 6-2, 7-6(3). L’azzurra ha dovuto fare i conti con un problema fisico che l’ha limitata nel primo set, ha provato a reagire nella seconda frazione ma purtroppo il tie-break si è rivelato fatale. La 30enne ha dovuto fare i conti con la freschezza della 18enne americana, che ha fatto intendere di avere tutto il potenziale per togliersi diverse soddisfazioni ai massimi livelli, e non riesce a replicare gli ottavi di finale raggiunti nel 2024, fermandosi allo stesso punto di dodici mesi fa sul cemento di Melbourne. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jasmine Paolini può rimanere top8 anche dopo gli Australian Open: in tre possono superarla

Jasmine Paolini cede all'astro nascente Iva Jovic e saluta gli Australian Open

Australian Open 2026, definiti gli accoppiamenti dei qualificati. Jasmine Paolini, Maestrelli e Nardi scoprono gli avversari

Argomenti discussi: Australian Open, i risultati di oggi in diretta: Paolini-Frech 6-2; 6-3, Jasmine al terzo turno; Alcaraz Zverev e De Minaur al terzo turno; Jasmine Paolini: Devo godermi il tennis, a volte sono forzata. E sulla prossima avversaria…; Justine Henin: Adoro vedere giocare Jasmine Paolini. E' fresca, porta il sorriso. Vederla vincere in Australia mi farebbe felice.; Jasmine Paolini, il talento di Bagni di Lucca che continua a farsi amare.

