Jasmine Keys ha parlato con i giornalisti a Roma, sottolineando che l’opportunità di giocare a Porto Rico rappresenta una tappa importante. Ha aggiunto che concentrarsi sulla prossima partita aiuta a mantenere la concentrazione. Le sue dichiarazioni sono state chiare e dirette, senza approfondimenti sulle motivazioni o sui dettagli del torneo.

Poche, concise, ma precise le parole di Jasmine Keys nell’incontro con la stampa a Roma. Per la lunga del Famila Schio, ormai a pieno titolo tra quelle di primo piano in Europa, un altro obiettivo da raggiungere dopo i tanti già trovati in un cammino partito da San Martino di Lupari e diventato alto al massimo grado. Come stai e come ti senti ad andare a un quarto di altra parte del mondo? “ Sicuramente è una grande opportunità giocare il Premondiale in Porto Rico come Nazionale, dopo quello che ho vissuto quest’estate è super “. Per voi tanta carica, e soprattutto per te tanta voglia di resettare tutto e ricominciare con un’altra cosa che sia una spinta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jasmine Keys: “Grande opportunità in Porto Rico, pensare alla prossima partita aiuta”

