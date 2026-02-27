Messi scaraventato a terra da un tifoso interviene la sicurezza e la partita finisce | caos a Porto Rico

Da fanpage.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un'amichevole tra Inter Miami e Independiente del Valle a Porto Rico, alcuni tifosi sono entrati in campo cercando di avvicinarsi a Lionel Messi. In quel momento, un sostenitore ha trascinato a terra il calciatore argentino mentre gli addetti alla sicurezza intervenivano per riportare l'ordine. La partita si è conclusa con l'intervento delle forze di sicurezza e il caos sul campo.

