Messi scaraventato a terra da un tifoso interviene la sicurezza e la partita finisce | caos a Porto Rico

Durante un'amichevole tra Inter Miami e Independiente del Valle a Porto Rico, alcuni tifosi sono entrati in campo cercando di avvicinarsi a Lionel Messi. In quel momento, un sostenitore ha trascinato a terra il calciatore argentino mentre gli addetti alla sicurezza intervenivano per riportare l'ordine. La partita si è conclusa con l'intervento delle forze di sicurezza e il caos sul campo.

Durante l'amichevole tra Inter Miami e Independiente del Valle, alcuni tifosi hanno invaso il campo per avvicinarsi a Lionel Messi: nella confusione un sostenitore ha trascinato a terra il fuoriclasse argentino mentre interveniva la sicurezza.