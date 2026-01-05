Bologna Castro svela nel post gara | Dobbiamo rialzarci pensare a noi e pensare alla partita di mercoledì

Dopo la sconfitta contro l’Inter, Santiago Castro ha commentato l'esito della partita, sottolineando l'importanza di rimboccarsi le maniche e concentrarsi sulla prossima sfida di mercoledì. Il gol nel finale non è stato sufficiente a modificare l’esito dell’incontro, che ha visto i nerazzurri imporsi con solidità. Il Bologna si prepara ora a riprendere il cammino, valutando gli aspetti da migliorare e rinnovando l’impegno per le prossime gare.

Bologna, parla l’attaccante Santiago Castro nel post partita: «Dobbiamo rialzarci, pensare a noi e pensare alla partita di mercoledì» Il gol nel finale non è bastato al Bologna per rimettere davvero in discussione una gara dominata da un’Inter solida e spietata. Al termine della sfida di San Siro, Santiago Castro — attaccante argentino classe 2004 . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

