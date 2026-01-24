Durante gli Australian Open 2026, Jannik Sinner ha mostrato segni di affaticamento e crampi, un problema che ha interessato diversi tennisti in questa edizione. L’esperto analizza le cause di questa condizione e perché Sinner, in particolare, possa essere più soggetto a questi episodi rispetto ad altri giocatori, evidenziando fattori legati alla preparazione fisica e alle condizioni di gioco.

Roma, 24 gennaio 2026 – L’immagine di J annik Sinner che si muove in modo macchinoso durante l’incontro con Eliot Spizzirri a causa dei crampi rimarrà una delle foto simbolo di questi Australian Open 2026, dove tanti tennisti stanno accusando problemi fisici importanti. “I crampi sono delle contrazioni involontarie fastidiose e dolorose di un singolo corpo muscolare o più corpi muscolari contemporaneamente - spiega il dottor Fabio Bonsanto, specialista in medicina fisica e riabilitativa presso il centro Isokinetic Medical Group di Bologna -. Le cause non sono del tutto definite e il fattore principale scatenante è una iperattivazione delle fibre muscolari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sinner e i crampi, l’esperto: “Cosa succede a Jannik e perché patisce più di altri”

Sinner infortunato, Jannik ha i crampi (e il match con Spizzirri viene sospeso per caldo). Cosa è successoDurante il match a Melbourne, Jannik Sinner ha accusato un principio di crampi, chiedendo assistenza medica all'inizio del terzo set contro Spizzirri.

VIDEO Jannik Sinner in preda ai crampi: non riesce più a muoversi, poi la pausa benedettaDurante il terzo turno degli Australian Open, Jannik Sinner ha affrontato un momento difficile a causa di crampi che lo hanno fermato nel suo gesto.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Panico Sinner, i crampi lo bloccano: rivivi il momento cruciale del 3° set; Guai per Sinner, crampi agli Australian Open 2026. Come sta e cos'è successo; Sinner infortunato, Jannik ha i crampi e fatica a proseguire. Il match con Spizzirri viene sospeso per allarme caldo: cosa è successo; Australian Open, Sinner batte Spizzirri e i crampi.

Sinner e i crampi: perché vengono di più con il caldo e perché è necessaria una pausaIl campione italiano soffre le alte temperature (che a Melbourne erano di 40 gradi). Quali sono le cause dell'insorgenza dei crampi, le armi per prevenirli e che cosa fare quando vengono ... corriere.it

Sinner e i crampi, l’esperto: Cosa succede a Jannik e perché patisce più di altriIl dottor Fabio Bonsanto e i guai dei tennisti agli Australian Open 2026: Corpi portati al limite, ha ragione Djokovic a dire che si gioca troppo. Sul calore asfissiante di Melbourne: Un fattore di ... sport.quotidiano.net

Otto minuti da solo negli spogliatoi, dopo i crampi e prima della svolta. Jannik Sinner racconta il momento più delicato del match contro Spizzirri agli Australian Open. Una pausa silenziosa che ha cambiato tutto - facebook.com facebook

Australian Open, Sinner lotta con i crampi e finisce agli ottavi x.com