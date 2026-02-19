Jannik Sinner trova Jakub Mensik | un antipasto di una possibile rivalità?

Jannik Sinner affronta Jakub Mensik ai quarti di finale dell’ATP 500 di Doha, una sfida che potrebbe dare il via a una futura rivalità. Mensik si sta facendo notare nel circuito, riuscendo a eliminare alcuni avversari più esperti nel torneo. La partita si gioca in un’atmosfera tesa, con Sinner deciso a confermare il suo stato di forma. La sfida promette spettacolo e potrebbe segnare un punto di svolta per entrambi i giocatori. La sfida si terrà tra poche ore, attirando l’attenzione degli appassionati.

Quarti di finale in arrivo per Jannik Sinner all’ATP 500 di Doha, e di fronte c’è uno degli uomini che sta provando a scalare le gerarchie del tennis internazionale dopo un 2025 tra alti molto alti e un certo numero di bassi. Il ceco Jakub Mensik sta provando a tenere un buon livello di classifica, che attualmente lo vede al numero 16 del ranking ATP. Ed è così soprattutto in base alla vittoria del Masters 1000 di Miami da parte del ventenne di Prostejov, che quest’anno ha già vinto un ATP 250 ad Auckland. Ed è questo il primo vero risultato di spicco da lui ottenuto dai quarti del Masters 1000 di Montecarlo. 🔗 Leggi su Oasport.it

